مونتشي: لو ألغوا هدف إشبيلية الثاني كنا سننسحب من المباراة

أبدى رامون رودريجيز "مونتشي" المدير الرياضي لـ إشبيلية، غضبه العارم للقرارات التحكيمية في مباراة فريقه أمام ريال مدريد.

إشبيلية خسر بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

video:1

وشهد الشوط الأول لقطة جدلية عندما ألغت تقنية الفيديو هدفا لـ لوك دي يونج لاعب إشبيلية، بداعي وجود مخالفة على فرانكو فاسكيز في حق إيدير ميليتاو.

video:2

وعلّق مونتشي على تلك اللقطة: "الكل شاهد اللقطة، لا يمكن الحديث عن كرة قدم أو أي جوانب فنية بعد هذه اللقطة التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، ليس هناك ما نحلله، ما حدث كان سخيفا".

وعن احتساب هدف إشبيلية الوحيد رغم لمس الكرة لذراع منير الحدادي، علّق مونتشي: "لو ألغوا الهدف الثاني، لهبطت إلى أرض الملعب واصطحبت اللاعبين خارجا".

وأتم: "الشعور بالرضا بعد الهزيمة أمر لا يليق سوى بالأندية الصغيرة، وإشبيلية نادٍ عظيم، نحن غاضبون للغاية".

كاسيميرو توج نفسه بطلا للمباراة بتسجيله هدفي ريال مدريد، فيما سجل لوك دي يونج هدف إشبيلية الوحيد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

ويتزعم ريال مدريد الترتيب مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة برشلونة (40 نقطة) أمام ضيفه غرناطة غدا الأحد على ملعب كامب نو.

المباراة سبقها أجواء احتفالية عندما نصب أفراد إشبيلية ممرا شرفيا للاعبي ريال مدريد المتوجين بكأس السوبر الإسباني قبل أسبوع.

كما قدّم سيرخيو راموس الكأس لجماهير سانتياجو برنابيو في أزياء مدنية، إذ غاب عن اللقاء للإصابة.

وكانت المباراة هي الظهور لـ جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية في ملعب سانتياجو برنابيو، منذ إقالته من تدريب ريال مدريد في أكتوبر 2018.

السجل الكارثي لـ إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو تواصل، إذ خسر مباراته رقم 13 على التوالي في زياراته للملعب العريق في مختلف البطولات.

كاسيميرو سجل الثنائية الأولى في مسيرته مع ريال مدريد، ليمنع نتيجة التعادل التي لم تحضر في مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني لـ 30 مباراة متتالية.

فيما ظهر رافاييل فاران في مباراته رقم 300 بقميص ريال مدريد، ليكون الأجنبي العاشر الأكثر تمثيلا للميرنجي في التاريخ.































































































اقرأ ايضا:

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

بيراميدز يحتفل بـ عبد الله السعيد

موقف أيمن حفني مع المقاصة

أزمة للنني مع فريقه في تركيا