خليل حجي لـ في الجول: لا أعرف كيف تدار الأمور في الإسماعيلي.. تعاملوا معي بطريقة سيئة

تعجب خليل حجي الشهير بـ"نيمار" من طريقة التعامل معه في نادي الإسماعيلي قبل فسخ تعاقده من قبل الدراويش.

وكشف FilGoal.com عن موافقة نادي الإسماعيلي على رحيل خليل نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد انضمامه للدروايش في الصيف الماضي.

وقال حجي لـFilGoal.com: "لا أعلم كيف تدار الأمور داخل نادي الإسماعيلي، ولا أعرف لماذا لم أشارك في أي مباراة مع الفريق".

وأضاف "تعاملوا معي بشكل سيئ للغاية خلال فترة تواجدي في الإسماعيلي، ولم ألقى أي معاملة حسنة من أي شخص أو مسؤول داخل النادي".

وأكمل "عندما طلب مني محمد صلاح أبو جريشة الانضمام للإسماعيلي في بداية الموسم وافقت سريعا ووقعت لهم".

وواصل تصريحاته "ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلي تولى مهمته قبل أيام قليلة ولا يعرف اللاعبين حتى الآن، كيف يطلب الاستغناء عني".

وأوضح "شاركت في مباراة ودية ضد الترسانة وقدمت مستوى جيد وبعد المواجهة طلب مني محمد صلاح مدرب الشواكيش الانضمام لفريقه".

وأفصح "وبعدها فوجئت أن الإسماعيلي قرر فسخ تعاقدي".

وأتم تصريحاته "لم أواجه ما واجهته في الإسماعيلي من سوء معاملة في أي مكان آخر".

وانضم خليل حجي لصفوف الإسماعيلي في الصيف الماضي بعدما تخلى عنه الزمالك.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة شهور عن نية الإسماعيلي في فسخ تعاقده مع خليل حجي. (طالع التفاصيل)

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