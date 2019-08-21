وضع نادي الإسماعيلي اللاعب خليل حجي الشهير بـ"نيمار" تحت التقييم لمرة أخرى لمعرفة مدى قدرته على اللعب والاستمرار مع الفريق.

وكشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "الجهاز الفني يضع خليل نيمار تحت التقييم في الفترة المقبلة لمعرفة هل يستطيع الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد أم لا".

وأضاف "وفي حالة عدم اقتناع الجهاز الفني بقدراته لن يتم قيده في قائمة الفريق".

وأكمل "وقتها سيتم صرف النظر عن استمراره مع الفريق مثلما حدث مع اللاعب حمد الزوي".

وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع خليل حجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي وقت سابق أشاد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي باللاعب خليل حجي مؤكدا أنه سيكون مفاجأة الدراويش في الدوري الموسم المقبل.

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