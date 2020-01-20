رئيس إنبي لـ في الجول: علاقتنا طيبة مع المقاولون وسيراميكا.. وننتظر الرد بشأن أزمة جاكوب

شدد زكريا السيد رئيس إنبي على علاقة ناديه الطيبة مع كل من المقاولون العرب وسيراميكا وذلك بشأن أزمة اللاعب جاكوب نجوكو.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "بيان نادي سيراميكا الذي أصدره بشأن هذه الأزمة يصب في مصلحتنا ويؤيد وجهة نظرنا".

وأضاف "لدينا مستندات تؤكد أحقيتنا في قيد اللاعب وقدمناها إلى اتحاد الكرة وننتظر الرد".

وأكمل "علاقتنا جيدة مع ناديا المقاولون العرب وسيراميكا والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ونحترم كل الأندية رغم اختلاف وجهات النظر".

وأتم تصريحاته "كل ما هناك أننا نشعر بأحقيتنا في ضم اللاعب وكان لابد أن نسلك الطرق الشرعية للحصول على حقوقنا، ومتأكدين من حسم الأمور لصالحنا".

وتقدم نادي إنبي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال جاكوب نجوكو لاعب سيراميكا كليوباترا لفريق المقاولون العرب.

وأصدر نادي إنبي بيانا رسميا، يؤكد فيه تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة، يقول فيها بأنهم تضرروا من انتقال اللاعب لفريق المقاولون رغم توقيعه لإنبي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

أما المقاولون العرب أعلن عبر محمد عادل المشرف العام على الكرة في النادي التعاقد مع جاكوب نجوكو لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

النيجيري صاحب الـ22 عاما يلعب قلب هجوم، وانضم لسيراميكا بداية الموسم من فريق ديلا جوري الجورجي.

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