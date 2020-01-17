إنبي يشكو لاتحاد الكرة بسبب انتقال جاكوب لـ المقاولون.. وسيراميكا يرد عبر في الجول

الجمعة، 17 يناير 2020 - 20:31

كتب : أحمد الخولي رضا السنباطي

جاكوب نكوجا أثناء التوقيع لإنبي

تقدم نادي إنبي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال جاكوب نجوكو لاعب سيراميكا كليوباترا لفريق المقاولون العرب.

وأصدر نادي إنبي بيانا رسميا، يؤكد فيه تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة، يقول فيها بأنهم تضرروا من انتقال اللاعب لفريق المقاولون رغم توقيعه لإنبي في وقت سابق.

وحسب الشكوى، فإن إنبي فسخ تعاقده مع لوكا موزينجو اللاعب الكونغولي السابق للفريق من أجل قيد جاكوب، قبل أن يفاجأ بموافقة سيراميكا على انتقاله إلى المقاولون رغم سابق اتفاق الناديين على الصفقة.

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من جهة أخرى، رد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا على شوى إنبي، فقال لـFilGoal.com: "ليس لدينا مشكلة مع إنبي فنحن لم نخطئ في التفاوض. كان لدينا شروط في التفاوض وهي مقابل مادي مقابل إعارته و250 ألف دولار مقابل البيع النهائي".

وأضاف "نادي إنبي كان يرغب في استعارة اللاعب بدون مقابل و150 ألف دولار مقابل الشراء".

البطاوي أتبع "يوم 9 يناير أرسلوا فاكس رسمي برغبتهم في استعارة اللاعب بدون مقابل. يوم 10 يناير رد لنا بالرغبة في مقابل مادي للإعارة و250 ألف دولار للشراء. يوم 11 يناير تم إرسال لنا فاكس رسمي من المقاولون العرب بالرغبة في استعارة جاكوب والتفاوض عند الشراء بدون تحديد قيمة مالية ووافقنا على عرض المقاولون العرب لأنه الأنسب لنا".

وأتم "يوم 13 يناير تم إرسال فاكس لنا من إنبي بالموافقة علي عرضنا، ولكن بالتأكيد تمت الموافقة علي عرض المقاولون وانتقل اللاعب للمقاولون".

نادي المقاولون العرب ضم جاكوب نجوكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

النيجيري صاحب الـ22 عاما يلعب كقلب هجوم، وكان قد انضم لسيراميكا بداية الموسم من فريق ديلا جوري الجورجي.

ويحتل سيراميكا المركز الأول في ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري مع نهاية الدور الأول من المسابقة.

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