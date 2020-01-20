كلوب: لن نشارك جماهير ليفربول الحلم باللقب الآن.. أمامنا الكثير من العمل

الإثنين، 20 يناير 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

لن ينساق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول خلف الأقاويل التي تؤكد أن فريقه حسم لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم.

وواصل ليفربول انتصاراته، وتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفي فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا لم تكن جماهيرنا في حالة مزاجية جيدة الآن، سيكون هذا غريباً".

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وأضاف "نحن هنا من أجل العمل. يجب أن نحافظ على تركيزنا. أمامنا مباراة ضد ولفرهامبتون يوم الخميس، علينا الاستعداد لها بشكل جيد".

وأكمل المدرب الألماني "بالطبع مسموح للجماهير الحلم والغناء. لن نشاركهم الحلم الآن، لأننا نعرف ما علينا فعله".

وواصل "من الرائع أننا نستمد منهم الطاقة. قلت من قبل إنهم لعبوا دوراً كبيراً معنا في هذه الفترة الصعبة. الأجواء هنا استثنائية. الجماهير تبذل قصارى جهدها لخلق هذه الأجواء".

وأردف مدرب بروسيا دورتموند السابق "اللاعبون أيضاً يقدمون على أرض الملعب أقصى ما لديهم لتحميس الجماهير".

وأتم "العلاقة بين الأجواء في المدرجات والأجواء على أرض الملعب رائعة. الجماهير تقدم لنا مساعدة ضخمة. هي علاقة طردية، إذا لم نلعب بشكل جيد لن تكون الأجواء هكذا، وإذا لم تكن الأجواء هكذا لن نلعب بشكل جيد".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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