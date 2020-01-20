جاريدو لـ في الجول: أحارب لأجعل النجم بطلا لإفريقيا مثلما فعلت مع الأهلي

الإثنين، 20 يناير 2020 - 13:05

كتب : أمير عبد الحليم

رمضان صبحي - جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

يرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي أنه قادر على تجاوز المشاكل والصعوبات التي يمر بها الفريق من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب.

ويتصدر النجم ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

وقال جاريدو في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراتان التاليتان في غاية الأهمية للنجم الساحلي".

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وأضاف "لدينا فرصة قوية للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهذا دافع كبير لنا وللاعبين".

وعن الصعوبات التي تواجه ناديه قال جاريدو: "يمكننا تجاوز ذلك والتغلب على المشاكل التي يمر بها النجم حاليا".

وأوضح "نعرف مدى صعوبة التغلب على الموقف لكن اللاعبين والجهاز الفني الوحيدين الذين يمكنهم أن يكونوا على مستوى النجم".

وشدد "نريد أن ننضم إلى أفضل الفرق في دوري أبطال إفريقيا وهدفنا جعل الجماهير المخلصة سعداء وفخورون بنا".

وبالحديث عن الأهلي أوضح جاريدو "الأهلي دائما مميز بالنسبة لي، لدي ذكريات رائعة وكان عاما رائعا معا، ولا يزال لدي أصدقاء في القاهرة ومعجبين".

وتابع "كنت أحارب من أجل الأهلي وهم يعلمون ذلك وأحبهم كثيرا، والآن أقاتل ليصبح النجم الساحلي بطلا".

وشدد جاريدو "احترم الكثير من لاعبي الأهلي فهم لديهم الكثير من الجودة، ويبقى الفريق دائما أحد المرشحين للتتويج باللقب".

وواصل جاريدو "ربما يجب أن أتذكر أنني كنت آخر مدرب يحصل على لقب قاري مع الأهلي".

وعن متابعة الفريق أوضح المدرب الإسباني "نعم أتابع مباريات ونتائج الأهلي في الدوري المصري، لكنني أركز على فريقي أكثر".

وأوضح جاريدو "أعلم أن لدي احترام ومحبة من قبل ملايين المعجبين في الأهلي، واليوم يجب أن أكون خصما ولكن هذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "ولكنني سأظل محبا للقاهرة وأصدقائي في الأهلي، ربما يمكننا المنافسة مرة أخرى في المباراة النهائية".

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