قائد ليفربول: لا نفكر في نهاية الموسم الآن

يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول بأن الطريقة التي يتبعها فريقه في التعامل مع تصدر الدوري الإنجليزي حاليا بعدم النظر لأبعد من المباراة المقبلة، ستقود الفريق للقب في النهاية.

نجمنا المصري محمد صلاح قاد الريدز للفوز 2-0 على مانشستر يونايتد ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للقاء.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن لا نفكر في نهاية الموسم من الآن. لماذا نفكر في نهاية الموسم؟ هناك الكثير من المباريات المتبقية، ولذلك لا ينبغي علينا أن نغير من طريقتنا في التعامل مع الأمر".

وأضاف "الدوري الإنجليزي صعب، وهناك العديد من الفرق القوية. يونايتد لعب بشكل جيد، لكن بشكل عام نرى أننا نستحق الحصول على النقاط الثلاث".

وواصل "نحن نستمتع بكرة القدم التي نقدمها، ولكن يجب أن تظل متعطشاَ وأن تستمر في التعلم والتطور. لكي نكون منصفين، هذه المجموعة من اللاعبين تريد أن تفعل ذلك".

وأتم "بالطبع المدرب معنا أيضاً في كل الأوقات، ونحن نعلم أنه في إمكاننا أن نكون أفضل ونتحسن ونتطور. أثق في أننا سنستمر في فعل هذا كل يوم حتى نهاية الموسم".

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

























































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