النص الكامل - نقاش ناري بين كين وكاراجير: هل يستحق سولشاير فرصة؟

جمع نقاش محتدم الثنائي روي كين أسطورة مانشستر يونايتد وجيمي كاراجير نجم ليفربول السابق حول وضع أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر وحول استمراره من عدمه.

خلال استوديو سكاي سبورتس لتحليل مباراة مانشستر وليفربول، ارتفع صوت المناقشة بين الثنائي واختلفا بشكل كبير حول وضع مانشستر يونايتد، خاصة وأن كين كان يدافع بحدة عن زميله السابق أولي جونار سولشاير خاصة بعد ازدياد الضغط عليه.

إليكم نص المناقشة المحتدمة بين الثنائي كاملا:

روي كين: ما الذي حدث مع المدربين السابقين على مدار السنوات الثلاثة الماضية؟ هل تقول إنهم جميعا كانوا مدربين سيئين؟

ليرد كاراجير: في مانشستر يونايتد؟ هل تعتقد أنهم قاموا بعمل جيد؟ لقد ذبحت جوزيه مورينيو حينما كان في منصبه.

روي كين: لكن سولشاير يحتاج لوقت أطول

كاراجير: بحاجة لوقت أطول؟ هل كنت ستمنح مورينيو مزيدا من الوقت؟

كين: بكل تأكيد، نحن نتساءل حول إذا ما كان أولي أهلا لتدريب الفريق وننظر لسيرته الذاتية، لكن ولسبب آخر لا أعرفه، المدربون الآخرون يذهبون إلى أندية وهم لديهم ضمانة عدم التشكيك.

كاراجير: ربما سيرتهم الذاتية تمنحهم تلك الأفضلية.

كين: فرانك لامبارد في تشيلسي؟ شاهدت تشيلسي ضد نيوكاسل.

كاراجير: تولى المهمة منذ 6 أشهر فقط.

كين: كنت سأقول امنحه وقتا، وامنح أولي بعض الوقت، كم من الوقت كان مدربا للفريق؟

كاراجير: 18 شهرا؟ أكثر من 12 شهرا.

كين: لا أعتقد أنها كانت 18.

كاراجير: 16 شهرا

كين: 16 شهرا، امنح الرجل فرصة، شاهدت تشيلسي اللية الماضية، فريق جيد للغاية لكنهم لم يتمكنوا من فعل شيء، فرانك لامبارد خسر 8 مباريات لكن لسبب ما هو يقوم بالمهمة على أكمل وجه، ربما لأنه إنجليزي الجنسية؟ لا أعلم.

كاراجير: حسنا إنه أعلى من مانشستر يونايتد في جدول الترتيب ولم يكن مشاركا في سوق الانتقالات حتى.

كين: انظر إلى سجل لامبارد وسيرته الذاتية، لم يتمكن من التأهل مع ديربي كاونتي، لكن لديه كل الإجابات لمشاكل تشيلسي؟ لا، امنحه الوقت، هذا ليس له علاقة بما يحدث مع سولشاير، امنح أولي بعض الوقت.

يتابع كين: المدربون الثلاث قبل أولي، هل تخبرني أنهم لا يعرفون ما تتمحور حوله تلك اللعبة يا جيمي؟ إنهم يعلمون جيدا.

كاراجير: لذا مشكلة من تلك؟ اخبرني ما مشكلة مانشستر يونايتد؟

كين: ديفيد مويس حصل على عقد يمتد لستة أعوام، أليكس فيرجسون كان يقول ادعموا المدرب وقفوا في ظهره.

كاراجير: هل احتفظت به؟ هل كنت ستمنحه 6 أعوام حينها؟

كين: ليس 8 أشهر، لم أكن لأقيله عبر تويتر، لم أكن لأمنحه 8 أشهر، هل تحاول إخباري أن مويس لم يكن يستحق أكثر من 8 أشهر؟

كاراجير: أعتقد أنه استحق نعم، لذا هل كنت ستحتفظ بكل من أقيلوا من منصبهم؟ حسنا كم من الوقت يمكنك أن تمنح أولي جونار سولشاير؟

كين: كنت سأمنحه عاما إضافيا، بكل تأكيد عام.

مانشستر يونايتد خسر بنتيجة 2-0 من ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ليتواجد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وخسر الشياطين الحمر هذا الموسم 7 مباريات وتعادلوا في 7 وفازوا في 9 مواجهات.

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