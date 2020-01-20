مدافع ليفربول: هدف صلاح أنهى مباراة يونايتد بشكل جيد

الإثنين، 20 يناير 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يعتقد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن الهدف الذي سجله زميله المصري محمد صلاح أنهى لقاء مانشستر يونايتد بشكل أفضل من انتهاءها بالفوز بهدف وحيد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للقاء.

وعن شعوره بعد هدف صلاح، أوضح ترينت "نستحق تسجيله. كان ينبغي علينا أن نفوز بأكثر من هدفين".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كانت لعبة رائعة. قبل حوالي 10 سنوات فعلها بيبي رينا وصنع هدفاً، وها هو أليسون يكرر ما فعله رينا".

وشدد الظهير الإنجليزي "كانت طريقة جيدة لإنهاء المباراة".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في 23 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ترينت صنع الهدف الأول لزميله فيرجيل فان دايك.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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