صلاح: قلت لنفسي بعد الشوط الأول لن أسجل اليوم أيضا

شعر محمد صلاح النجم المصري في صفوف ليفربول بالإحباط بعد نهاية الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد دون التسجيل في مرمى الشياطين الحمر، لكن ذلك تغير في الشوط الثاني.

وأنهى صلاح أخيرا عقدته أمام مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الفوز 2-0، إذ عجز عن التسجيل في شباكه بأربع مواجهات سابقة.

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وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "قلت لنفسي بعد نهاية الشوط الأول (يا إلهي، لن أسجل هذه المرة أيضا)، ولكنني استعدت هدوئي وقلت لنفسي (لايزال أمامنا 45 دقيقة)".

واستدرك "لكن كما قلت من قبل حتى لو لم أسجل اليوم لا يهم، المهم أن الفريق يستمر في الفوز وأنا سعيد لذلك".

وواصل "سعيد من أجل الفريق، وسنستمتع باللحظة".

ثم أتم "علينا فقط التركيز على كل مباراة، الطريقة الوحيدة للفوز بالدوري هي أن تسير مباراة بمباراة".

وواصل ليفربول انتصاراته، وتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.























































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