الأهلي يُغرم صالح جمعة بسبب الغياب عن المران

الجمعة، 17 يناير 2020 - 22:52

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي - إنبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تغريم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بسبب غيابه عن المران لمدة يومين.

وقال عبد الحفيظ: "صالح جمعة حصل على إجازة بسبب أداء الامتحانات، ووافقنا على ذلك على أن يعود للمشاركة في التدريبات عقب لقاء طنطا مباشرة".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن ذلك لم يحدث ولم يحضر صالح جمعة التدريبات عقب لقاء طنطا".

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وأتم "وبالتالي قررنا معاقبته بناءً على اللائحة".

الأهلي انتصر على طنطا بخماسية مقابل لا شيء يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يستأنف تدريباته يومي الخميس والجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

صالح جمعة لم يحضر مراني الخميس والجمعة دون إذن من الجهاز الفني، ليقرر عبد الحفيظ تغريم اللاعب.

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

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