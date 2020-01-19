ليتشى يُقدم هدية ثمينة لـ يوفنتوس بإسقاط إنتر

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

ليتشي - إنتر

قدم ليتشي هدية ثمينة لكتيبة ماوريسيو ساري بعدما أجبر إنتر على التعادل.

إنتر تعادل مع ليتشي بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

تعثر إنتر بالتعادل أوصل رصيد الفريق للنقطة 47 بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس قبل مواجهة الأخير أمام بارما.

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في حالة انتصار يوفنتوس على بارما مساء اليوم الأحد، ستغرد السيدة العجوز في الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة.

ووصل ليتشي للنقطة 16 ليبقى في المركز الـ 17.

الشباك لم تهتز منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 70، قبل أن تهتز مرتين في أقل من 5 دقائق.

أليساندرو باستوني سجل أولا لإنتر من ضربة رأس في الدقيقة 72، قبل أن يُعدل ماركو مانكوسو النتيجة في الدقيقة 77 من لمسة من داخل منطقة الجزاء.

أنطونيو كونتي مدرب إنتر لم يُغير كثيرا من تشكيل فريقه واستمر في الاعتماد على الثنائي روميلو لوكاكو و لاوتارو مارتينيز.

وكاد مارتينيز أن يفتتح أهداف إنتر بعد مرور أقل من 3 دقائق من تسديدة صاروخية ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

رد ليتشي لم يتأخر، بل كان أخطر بكثير بعد عرضية من خوما باباكار داخل منطقة الجزاء للمنطلق وحيدا ماركو مانكوسو ولكن تسديدة الأخير لم تهز الشباك في أخطر وأغرب فرص اللقاء.

وفي الدقيقة 28 تعاطف القائم مع ليتشي ليحرم مارسيلو بروزوفيتش من هدف محقق وهدف التقدم لإنتر.

واستمر ضغط إنتر في الشوط الثاني ووصلت نسبة استحواذه لأكثر من 60% بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء.

شباك ليتشي اهتزت أخيرا في الدقيقة 72 بفضل رأسية باستوني، ولكن رد ليتشي جاء سريعا عن طريق مانكوسو في الدقيقة 77.

ودفع كونتي بـ أليكسيس سانشيز في الدقيقة 82 من أجل محاولة خطف هدف الانتصار.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، كاد إنتر أن يخطف الانتصار من ركلة حرة وسط تخبط دفاعي داخل منطقة جزاء ليتشي، ولكن دفاع الأخير حمى مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل.

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