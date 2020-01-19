فاردي يخلع عباءة البطل.. ليستر يسقط في ملعب بيرنلي

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:07

كتب : زكي السعيد

بيرنلي - ليستر سيتي

تلقى ليستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، وسقط بهدفين مقابل هدف واحد أمام مضيفه بيرنلي على ملعب تيرف مور، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

هارف بارنز تقدّم لـ ليستر سيتي في الشوط الأول، قبل أن يقلب بيرنلي تأخره في الشوط الثاني بهدفي كريس وود، وأشلي ويستوود.

ليرفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز 14، فيما تجمّد رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.

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ليبتعد ليستر عن نظيره مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط، وعن ليفربول بـ 16 نقطة، مع مباراتين أقل للريدز.

وشهدت المباراة لقطة محورية عندما أهدر جيمي فاردي ركلة جزاء لـ ليستر سيتي وقتما كان التعادل 1-1 قائما.

ليستر سيتي تقدّم أولا في النتيجة بالدقيقة 33 عن طريق بارنز الذي انطلق من منتصف الملعب وراوغ عدة لاعبين وسجل هدفا رائعا.

لكن في الشوط الثاني عاد بيرنلي للمباراة بفضل هدف النيوزلندي وود الذي تابع كرة تصدى لها كاسبر شمايكل في الدقيقة 56.

وكاد ليستر أن يعود للمقدمة مجددا في الدقيقة 68 عندما نفذ فاردي ركلة جزاء، لكن الدولي الإنجليزي نيك بوب تصدى لها.

ليأتي العقاب شديدا من بيرنلي في الدقيقة 79 بهدفٍ ثانٍ بواسطة ويستوود، تسبب في هزيمة ثانية على التوالي للثعالب.

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