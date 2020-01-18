حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي

لماذا لم يُشارك مع ريني فايلر؟ ما أسباب غيابه عن تدريبات الأهلي في الفترة الأخيرة؟ ماذا سيحدث في المستقبل؟ أسئلة عديدة أجاب عنها صالح جمعة.

الأهلي قرر تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن. (طالع التفاصيل)

مصير صالح جمعة أصبح واضحا واقترب اللاعب بالفعل من الرحيل عن الأهلي في يناير، وفقا لـ عبد الحفيظ.

ولكن صاحب الـ 26 عاما انفجر في حديثه مع FilGoal.com ردا على كل ما يُقال عنه.

وقال صالح جمعة: "الكل يهاجمني. الكل ينهش في لحمي ويكيل لي الاتهامات ولا أحد يعلم معاناتي وما أتعرض له".

وأضاف "ما أتعرض له لا يطيقه أي انسان وفضلت الصمت احتراما وتقديرا لـ الأهلي".

وحكى صالح جمعة: "قصتي بدأت منذ قدوم فايلر لتدريب الفريق. وقتها أخبرت نفسي بأننا سنبدأ مرحلة جديدة الآن وعلي إثبات نفسي وبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل المشاركة في المباريات".

وتابع "تألقت في التدريبات بشهادة الجميع وبذلت قصارى جهدي ولكنني فوجئت بخروجي من حسابات فايلر تماما".

وأردف "في البداية قلت لنفسي أنه ربما لا يهتم بي بسبب قوام الفريق الذي يتشكل من 30 لاعبا ولكن مع مرور الوقت بدأت الشعور بأن هناك شيء خاص ضدي تحديدا".

وأوضح "لا أتواجد في أي تقسيمة في المران. لا أتواجد في أي قائمة لأي مباراة. حاولت مرارا وتكرارا الصبر وتحمل هذا الوضع حتى رضيت بأقل شيء يمكن أن يتقبله أي لاعب كرة القدم، وهو المشاركة في التدريبات، على أمل تغيير ما يحدث".

واستدرك " للأسف لم يحدث أي تغيير، بل وزادت الأمور وحدث ما لم أتخيله على الإطلاق".

واقعة الصدمة

وتحدث صالح جمعة عن الواقعة التي وصفها بـ"الصادمة" والتي كانت السبب في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وأكمل صالح حديثه مع FilGoal.com قائلا: "أحد الأيام خلال التدريبات الأخيرة كنا نعاني من النقص العددي بسبب الإصابات وكان المران يشهد تواجد 21 لاعبا فقط من بينهم لاعبين شباب وناشئين، ولن تصدقوا ما حدث معي".

وشرح "فايلر قام بعمل تقسيمة من 10 لاعبين ضد 10 لاعبين، وأخرجني من التقسيمة. كنت اللاعب الوحيد الذي اُستبعد من المران".

وواصل "كدت أموت حزنا على نفسي ولم أصدق ما حدث، حتى إن سيد عبد الحفيظ حاول جبر خاطري وأخبرته بأنني ليس لدي أي مشكلة في كل شيء ولكن الآن لا أقدر حتى على التدرب مع الأهلي!".

واستمر "كنت في قمة حزني وصدمتي ولم أقدر بعدها من الذهاب للمران من جديد بسبب معاملة فايلر السيئة لي".

ويرى صالح جمعة "كل ما يُقال عني ليس صحيحا على الإطلاق. وزني طبيعي وليس زائدا ومن يتهمني بعدم الانضباط يُروج للشائعات فقط".

وكشف صالح جمعة خطوته المقبلة، قائلا: "سأذهب للنادي اليوم السبت لوضع النقاط فوق الحروف وحسم مصيري بشكل نهائي ومعرفة أسباب ما يحدث معي".

وحرص صالح جمعة على توجيه رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: "هناك دائما من يحاول الوقيعة بيني وبينكم ويتعمد تشويه صورتي أمامكم ويحاول تحريضكم ضدي".

وأتم " بريء من أي صورة سلبية تنقل عني. سأظل دائما وأبدا عاشقا للنادي الأهلي وتحت أمره في كل شيء".

video:1

الأهلي انتصر على طنطا بخماسية مقابل لا شيء يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يستأنف تدريباته يومي الخميس والجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

صالح جمعة لم يحضر مراني الخميس والجمعة دون إذن من الجهاز الفني، ليقرر عبد الحفيظ تغريم اللاعب.

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

اقرأ أيضا:

تعرف على حكم لقاء الزمالك ومازيمبي الشاهد على صدمة الأهلي

حكاية لاعب مصري يبلغ 75 عامًا

مدرب الزمالك الأسبق يوضح احتياجات الفارس الأبيض

لوبيتيجي يتحدى ريال مدريد لتحقيق ما لم يحدث منذ 4059 يومًا

بادجي "الهادئ الخجول" في عيون مكتشفيه