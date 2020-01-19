تشكيل مانشستر يونايتد – ظهيران على اليسار لمراقبة صلاح أمام ليفربول

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بتشكيلة دفاعية في مواجهة ليفربول.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد رود، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل ليفربول من هـــــنـــــا

ودفع سولشاير بخمسة مدافعين في الخط الخلفي، من ضمنهم الثنائي لوك شاو، وبراندون ويليامز الذي يشارك في الأساس كظهير أيسر، في محاولة جلية لإيقاف محمد صلاح.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 61 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – لوك شاو – براندون ويليامز

الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – أندرياس بيريرا – دانييل جيمس

الهجوم: أنتوني مارسيال

دكة البدلاء: سيرخيو روميرو – إيريك بايلي – ديوجو دالوت – فيل جونز – خوان ماتا – جيسي لينجارد – ميسون جرينوود

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