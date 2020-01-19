تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 19 يناير 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول المتصدر ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

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بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

وتشهد قائمة الريدز في المباراة جلوس البرازيلي فابينيو والكاميروني جويل ماتيب على مقاعد البدلاء بعد عودتهما من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبرتسون.

الوسط: هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين.

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.

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