اعتداءات و"بلطجية".. إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثالثة بعد أحداث مؤسفة

الأحد، 19 يناير 2020 - 14:55

كتب : رضا السنباطي

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ألغى الحكم محمد المصري يوم الأحد مباراة ايتاي البارود ونهضة العامرية في الجولة 17 من دوري الدرجة الثالثة (مجموعة الإسكندرية) في الدقيقة 60 بعد اشتباكات بين أشخاص ينتمون للفريقين.

وفي ظل تعادل الناديين بهدف لمثله في ملعب الأول، لم يكمل الحكم المباراة بعد دخول مشجعين للملعب إثر مناوشات بين الجهازين الفنيين.

وتواصل FilGoal.com مع رئيس نادي نهضة العامرية الذي قال:"لم يستقبلونني بشكل جيد عند دخولي الملعب وطلبوا مني الدخول من خلف الأسوار. لاعبنا أصيب فاعترض شخص من الجهاز الفني لايتاي البارود ثم دفع بلطجي أحد أفراد جهازنا الفني ثم اندفع عدد من الحاضرين إلى الملعب، ما يقرب من 2000 شخص".

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وأضاف "كأننا في حرب بين بلدين، لا تأمين في الملعب ولا وجود لأعضاء إدارة ايتاي البارود، فقط بلطجية في الملعب. لابد من قرارات رادعة لتجنب مجزرة جديدة. حين جاءوا في مباراة الدور الأول استقبلناهم جيدا".

في المقابل، برر محمود الفقي عضو مجلس إدارة ايتاي البارود موقف ناديه بالقول:"الاعتراض بدأ مبكرا من مدرب نهضة العامرية الذي وجه عبارات مسيئة لجهازنا الفني. الحكم طرده لكن لم يمتثل للقرار، فخرج الحكم لغرفته ثم نزل الجمهور إلى الملعب".

واستمر "ننافس، لذلك لا يرغب جمهورنا في خسارتنا. جهازنا الطبي أصابه مدرب حراس النهضة. لا أستبعد وجود مؤامرة حتى لا نستضيف سبورتينج في ملعبنا في الجولة 19".

محمد سمير "ميشو" مدرب نهضة العامرية، الذي اتهمه الفقي بإشعال فتيل الأزمة، أوضح "الحكم طردني وامتثلت لقراره، لكن حدث سوء فهم لأنني لم أرغب في الجلوس في المدرجات حتى لا أكون قرب الجمهور، فخرجت من مكان آخر".

وأردف "لاعبنا أصيب فتهكم مدير الكرة بنادي ايتاي البارود وطالب بإخراجه سريعا قبل أن يشتبك مع مدير الكرة في جهازنا. ثم تعرضنا لاعتداءات كثيرة، شخص ما فتح الباب للجمهور لينزل الملعب، هرولنا صوب غرفة الملابس وأغُلق الباب علينا خوفا من الجمهور. أين حقنا؟".

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