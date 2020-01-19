الرياضية السعودية: توقف مفاوضات أزارو مع الاتفاق لسببين

زعمت جريدة الرياضية السعودية وجود أزمتين، أوقفا مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مع مهاجم الأهلي، المغربي وليد أزارو.

وقال التقرير السعودي، إن مغالاة وكيل أزارو في طلباته المادية، ورفض محترف الفريق السنغالي سليمان دوكارا الرحيل إلا في حال فسخ تعاقده، أوقف المفاوضات.

وكشف التقرير: "وفق مصادر خاصة بـ (الرياضية)، توصّلت إدارة الاتفاق إلى صيغة تفاهم مع وكيل أزارو في البداية، على استعارته حتى نهاية الموسم، مقابل 500 ألف دولار، لكنها فوجئت لاحقا برفع مطالبه إلى مليون و200 ألف دولار، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات".

وأردف " أبانت المصادر أن دوكارا اشترط الحصول على إجمالي مبالغ الفترة المتبقية من عقده مع الاتفاق، أو إحضار عرض يوفر له راتبا مماثلا لما يجنيه في النادي، حتى يوافق على الرحيل".

وأكمل "ويسعى الاتفاق إلى التخلص من راتب دوكارا الضخم أولا حتى يتمكن من توفير سيولة لتحمل كلفة ضم لاعب أجنبي جديد، بحسب المصادر".

وأتم التقرير، على لسان من وصفه بـ مصدر مطلع في الأهلي، بعدم وصول عرض رسمي من الاتفاق لاستعارة أزارو حتى الآن، مشيرا إلى "رغبة اللاعب في فسخ عقده أولًا ومن ثمّ اختيار وجهته المقبلة"، بحسب التقرير السعودي.

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وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

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