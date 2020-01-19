المصري: تأجيل لقاء الزمالك في صالح اللاعبين.. لم يقصر أي أحد ولكن

الأحد، 19 يناير 2020 - 17:37

كتب : أيمن عيد

المصري - بيراميدز

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري عن تأجيل لقاء فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "يأتي في صالح راحة اللاعبين".

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري قررت تأجيل لقاء الزمالك والمصري بسبب الارتباطات الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب العام لـ المصري: "تأجيل لقاء الزمالك يأتي في صالح راحة اللاعبين وابتعادهم عن الضغوط والتركيز على المواجهة الإفريقية المقبلة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجميع يُصر على تغيير نتائج الفريق من أجل إرضاء الجماهير".

ويرى حمد إبراهيم "لم يُقصر أي لاعب ولكن استعجال الفوز هو السلبية الوحيدة للاعبين".

وتابع "استعجال الانتصار يؤدي أحيانا لتقليل التركيز لدى اللاعبين، رغم بذلهم قصارى جهدهم في التدريبات".

وعن موعد عودة أحمد جمعة من جديد لتدريبات المصري، قال حمد إبراهيم "أحمد جمعة يعود للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن".

وأتم "نحتاج لكل اللاعبين ونأمل في عودة أحمد جمعة سريعا".

ويحتل المصري المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

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