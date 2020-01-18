تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري.. بسبب الارتباطات الإفريقية وطلب استاد القاهرة

السبت، 18 يناير 2020 - 18:30

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي، والزمالك مع المصري لأجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل لقاء الزمالك مع المصري والذي كان مقررا له يوم 20 يناير، ولقاء الأهلي مع إنبي الذي كان مقررا له 22 يناير لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني من المسابقة.

وحسب بيان اتحاد الكرة، فإن القرار جاء بسبب التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا على موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

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البيان أضاف أيضا بأن القرار يأتي انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.

ويأتي القرار تزامنا مع الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة، يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.

وكانت إدارة المسابقات قد راجعت مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما مما يعني أن ناد مصري سيصعد في كافة الأحوال.

بعد التعديلات الجديدة. يلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم 24 يناير في مباراته المقبلة بدوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غد الأحد، ثم يواجه النجم الساحلي يوم 26 يناير في دوري الأبطال.

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