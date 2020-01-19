ناجي للهاني سليمان: لا تلتفت للتمثيل وإضاعة الوقت

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة عن حديث دار بينه وبين الهاني سليمان حارس مرمى الفريق.

أشاد ناجي بلاعبه، قائلا "الهاني يقدم موسما من أفضل مواسمه".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لكن عقدت جلسة معه ونبهت عليه بألا يلتفت لأمور تقلل من شخصيته مثل التمثيل أو إضاعة الوقت".

وتابع "كما قلت للهاني أيضا يجب أن يركز في كرة القدم فقط، وضرورة الالتزام بتعليمات المدير الفني".

كما تطرق أحمد ناجي للحديث عن الحارس الشاب عمر صلاح، المعار من الزمالك لنهاية الموسم الجاري، متما "(عمر) يعاني من زيادة 10 كجم في وزنه، بعد توقفه عن التدريب لفترة".

ويعمل أحمد ناجي بالجهاز الفني الجديد لسموحة، الذي يقوده حمادة صدقي، واستهل مشواره بالتعادل الإسماعيلي 1-1، السبت في بطولة الدوري.

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