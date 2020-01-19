طولان: إنبي تحسن بالواقعية والعلم.. الفريق كان مدمرا بسبب "الجهل والفهلوة"

هاجم حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي الأجهزة الفنية التي قامت بتدريب الفريق قبله، مؤكدًا أن النادي البترولي عانى كثيرا قبل توليه المسؤولية.

وصرح طولان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الخسارة أمام أسوان كانت تبعيات للمرحلة السابقة، حيث توليت المسؤولية قبل يومين من اللقاء، والآن الفارق كبير بين المرحلتين الحالية والسابقة".

وأشار "الآن هناك خبرات وجهاز فني وعمل جدي بأسلوب علمي وليس فهلوة أو عن جهل، يكفي أن الفريق حصد نقطة وحيدة واحتل المركز الأخير، وكان مدمرا نفسيا نتيجة أسلوب تعامل غير راق بالمرة، وبدنيا لم يتجاوز 30 أو 40% وبعيد تماما عن المنافسة أو مقارنة بأي فريق آخر".

وأوضح "توقف الدوري لشهر أفادني، غيرنا مسار الفريق على كافة المستويات الفنية والبدنية والذهنية بأفكار واقعية وليس خيال ووهم برشلونة وريال مدريد، من المهم أن تطالب الفريق بما هو واقع وليس خيالا، هذه مشكلة المدربين الجدد، منهم الجيد ومنهم من يقوم بالتأليف".

واستطرد حلمي طولان "التدريب فلسفة وعمل خاص وليس تقليدا، من يقلد لا ينجح، لابد أن يكون لديك شخصية تدريبية خاصة تكون قادرا على تطبيقها، وليس فهلوة ومنظرة".

وأردف "نظمنا الفريق دفاعيا وهجوميا، وبات لنا شكل ومضمون في الملعب، فالفريق المنظم دفاعيا، لا ينهار لكن من الممكن أن يفوز، كما أن الأندية الكبيرة صاحبة التاريخ الكبير، تحتاج مدربين كبار ولهم ثقل".

ونوه المدير الفني لإنبي "الإدارة تدعمنا بشكل جيد جدا رغم القصور في بعض المراكز، للأسف نتيجة قلة الخبرة تم إغلاق قائمة الفريق في بداية الموسم بقيد 29 لاعبًا، هذا قرار فني، لأن الإدارة تلبي مطالب مدرب الفريق، كما استهلاك 3 عناصر من الاستبدال في بداية الموسم كارثة من كوارث الزمن، من المعروف أن الاستبدال وسط الموسم".

وأتم طولان تصريحاته "لا نقدم أداء ممتعا رغم أنني من المدربين الذين يميلون للمعادلة الصعبة بالجمع بين الأداء والنتيجة، مع العلم أن أي مدرب يفضل النتائج عن الأداء، ونسعى لتجميع أكبر عدد من النقاط لأن الدور الثاني سيكون صعبا وبمثابة حرب".

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