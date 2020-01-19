حوار - مدافع يونايتد يتحدث عن مواجهة صلاح وماني وفيرمينو.. وصعوبة أنفيلد

يعلم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد مدى صعوبة مواجهة ثلاثي ليفربول الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، قبل صدام الفريقين يوم الأحد.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

ويدخل ماجواير المباراة وهو يحمل شارة قيادة يونايتد بصفة رسمية بعدما اختاره أولى جونار سولشاير لهذه المهمة.

وتحدث ماجواير عن المباراة الصعبة مع موقع ناديه وجاء الحوار على النحو التالي:-

هاري، أنت رسميًا قائد أحد أكبر الأندية في العالم.. ما هو شعورك؟

"إنه لشرف كبير أن أكون قائد هذا النادي الكبير. إنه شعور رائع بالنسبة لي ولكن العمل الشاق مستمر وسأبذل قصارى جهدي، داخل وخارج الملعب، لإنجاح هذا النادي".

الحصول على ثقة المدير للقيام بهذه المهمة بعد خمسة أو ستة أشهر فقط هو أمر لا بأس به؟

"نعم، كما قلت، لقد كنت هنا فقط منذ خمسة أو ستة أشهر، ولكي أكسب ثقته في هذا الوقت الكبير، من الواضح أنه شعور عظيم. يعطيني الثقة في الذهاب إلى المباريات والطريقة التي اثبت نفسي فيها في النادي. خارج الملعب وعلى أرض الملعب أهمية خاصة كقائد، وهو أمر أتطلع إليه، ولكن كما قلت، فإن الشيء الرئيسي هو أن أكون ناجحًا خلال فترة وجودي هنا".

لقد ارتديت شارة القيادة عدة مرات هذا الموسم، أي نوع من القادة أنت؟ هل أنت شخص يتحدث كثيرا أو تعمل كقدوة؟

"إنه شيء نما في طريقة لعبي في السنوات القليلة الماضية. أتحدث على أرض الملعب وأريد أن أفعل ذلك بشكل أكبر. لقد حاولت تحسينه خلال السنوات القليلة الماضية. ربما يمكنك أن تسأل اللاعبين... أنا أتحدث كثيرا على أرض الملعب. أتوقع معايير جيدة من الجميع وأطلب الكثير من اللاعبين من حولي، أنا متأكد من أنهم جميعًا سيقولون نفس الشيء. لكن بالنسبة لي فإن الأمر يتعلق بالتركيز بشكل كامل على أدائي، مع التأكد من نجاح الفريق".

في الوقت الذي كنت فيه هنا حتى الآن، هل أدركت طبيعة التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول؟

"نعم بالتأكيد. كنت أعرف قبل مجيئي إلى هنا عن التنافس. من الواضح أنهم ناديان حققا نجاحًا كبيرًا على مر السنين، وكانا ينافسان في القمة منذ سنوات عديدة. إنها منافسة كبيرة ومباراة كبيرة وهي مباراة نتطلع إليها جميعًا".

كيف تبدو تجربة مواجهة ليفربول داخل أنفيلد؟

"إنهم في حالة جيدة في الوقت الحالي وقد حققوا انتصارات جيدة. نحن نعلم أنه مكان صعب لمواجهة فريق صعب. لقد واجهناهم في وقت مبكر من هذا الموسم وشعرنا أنه كان يجب علينا تحقيق الفوز، على الرغم من أن التعادل كان على الأرجح نتيجة عادلة بعد أن استقبلنا هدف في وقت متأخر جدًا. بالذهاب إلى أنفيلد، نعلم أن الأجواء ستكون حماسية، لكن أنصارنا سوف يدعموننا، ونأمل أن نجعلهم يشعرون بالسعادة".

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يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يهزمه ليفربول، هل يمنحك ذلك الثقة في اللعب يوم الأحد؟

"نعم ، هذا يعطينا الثقة، لكن كفريق واحد نحن واثقون من الدخول في أي مباراة. لقد تعادلنا مع ليفربول وفزنا على مانشستر سيتي، الذي يعد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، لذلك نحن على ثقة من أننا يمكن أن نحصل على ثلاث نقاط من أي مباراة وهذا ما سنفعله مساء الأحد".

ثلاثي الهجوم لدى ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو يقدمون مستويات ممتازة. من وجهة نظرك كمدافع، ما حجم التحدي الذي يواجهك؟

"إنهم لاعبون كبار، لكننا واجهنا أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. ولكن هذا تحد نتطلع إليه وإذا لعبنا بأفضل ما في وسعنا، وأنا متأكد من أنهم سيشعرون بالقلق منا أيضًا".

سجل ماركوس راشفورد وماسون جرينوورد وأنتوني مارسيال 39 هدفا هذا الموسم، وهو أكثر من ما سجله ثلاثي هجوم ليفربول، هل هذا يدل على المواهب المتوفرة لدينا في الهجوم؟

"نعم بالتأكيد. يحرز الخط الأمامي أهدافًا وأنا متأكد من أنهم جلسوا في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم وهم يحاولون إيجاد طرق لإيقاف فريقنا وكذلك محاولة منعهم. ستكون مواجهة بين فريقان جيدان وجهاً لوجه. نحن في مكان جيد في الوقت الحالي بعد فوزين ونتطلع إلي ذلك".

3 شباك نظيفة في آخر أربع مباريات، ما مدى ثقتك إلى جانب خط الدفاع؟

"لقد لعبنا بشكل جيد وحافظنا على نظافة شباكنا. أعتقد أنه كوحدة دفاعية تميزنا بالصلابة في معظم العام. لقد استقبلنا الكثير من الأهداف من الكرات الثابتة، لذلك نحن بحاجة إلى التشديد على ذلك، لكننا لم نتعرض للكثير من الفرص في المباريات وهذا شيء ما زلنا بحاجة إلى تحسينه وأنا متأكد من أننا سنقوم بذلك".

لقد بدأت أساسيًا في كل مباراة في الدوري الإنجليزي، ما مدى أهمية لعب كل مباراة، حتى عندما لا تكون لائقًا بنسبة 100٪؜؟

"إنه شيء أريد أن أفعله وشيء أنا فخور به حقًا. أريد أن ألعب كل مباراة. من الواضح أن لعب كل مباراة في الدوري صعب على الجسد والذهن، لأن هناك العديد من المباريات، خاصة في شهر ديسمبر تقريبًا، وترى أشخاصًا يتعرضون لإصابات بسيطة. عليك أن تلعب بهذه الإصابات في بعض الأحيان وتدخل إلى الملعب به. إنه أمر مهم حقًا بالنسبة لي، أريد أن أتواجد في كل مباراة مع الفريق".

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