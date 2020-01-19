مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: قيد كاسونجو بدلا من النقاز

قيد الزمالك مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمته المحلية، بدلا من الظهير التونسي حمدي النقاز، حسبما أوضح مصدر داخل النادي الأبيض.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الزمالك

ومن المنتظر أن يقوم الزمالك بقيد كاسونجو إفريقيا في الساعات القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com، أن الزمالك يتجه لقيد النادي المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو على حساب الظهير الأيمن الذي تقدم بشكوى لفسخ عقده، التونسي حمدي النقاز ليستنفد خانة الاستبدال الوحيدة التي يحق للزمالك استخدامها في يناير.

ويأتي قرار الزمالك في ظل تقدم النقاز بشكوى ضد النادي، وقيام الزمالك بنفس الخطوة ضد الظهير التونسي.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بنية الزمالك قيد كاسونجو، وهو ما أكده المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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