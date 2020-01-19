مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: تقنية الفيديو ستُطبق في كل مباريات الدوري

شدد مصدر في لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم على أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في كل مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"التقنية ستكون موجودة في كل المباريات، لا داعي للقلق".

وأضاف "وصلتنا 4 عربات مجهزة للفيديو، كل المباريات ستتطبق فيها التقنية".

واستمر "الحكام يتدربون على التقنية في فندق بمصر الجديدة على يد مسؤول إسباني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

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ويعكف المسؤولون عن الكرة المصرية على تطبيق الفيديو في مباريات الدوري في أسرع وقت في ظل النقد الشديد الموجه إلى الحكام ومطالبة عديد الأندية الاستعانة بالتقنية.

ومن المنتظر أن يبدأ استخدام الفيديو مع انطلاق الدور الثاني من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز في منتصف فبراير.

ولم تطبق تقنية الفيديو في مصر إلا في لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 ولقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية 2018-2019، إضافة إلى بعض مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وستُطبق تقنية الفيديو في مباراة السوبر المصري 2019-2020 بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي في 20 فبراير المقبل.

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