باسم مرسي: انسوا تاريخي.. أحتاج فرصة ثانية في منتخب مصر

يتشبث باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي بالعودة إلى منتخب مصر مطالبا الجمهور بأن ينسى ما فعل من قبل وأن يركز على ما يقدمه الآن تحت قيادة المدرب مختار مختار.

وقال باسم في حواره مع القناة الأولى المصرية:"بالتأكيد أحزن عندما يقال إن منتخب مصر لا يضم بين صفوفه رأس حربة، هناك أكثر من مهاجم مميز في الدوري".

وأضاف "احكموا على أدائي الآن، لا تحكموا على تاريخي مع الزمالك أو منتخب مصر، أحتاج فرصة ثانية في المنتخب أو ناد كبير، لازلت صغيرا، لقد احتفلت ببلوغي 28 عاما منذ 10 أيام".

وأشار "بالتأكيد أنا مقصر في جزءٍ معين، لكن الجزء الأكبر لا أتحمله، سواء مع الفريق اليوناني أو مع سموحة، فالظروف كانت مضادة، كذلك الأجواء في الزمالك لم تساعدني".

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وواصل اللاعب الأسبق لبتروجيت "أحتاج فرصة ثانية لإثبات أنني تغيرت للأفضل، أنتظر فرصة جديدة مع المنتخب، وليس مجرد الانضمام لمعسكر ثم الابتعاد لفترة، إذا عدت لصفوف المنتخب سأقاتل، ولن أتركه حتى الاعتزال".

وشدد "الاستمرارية عامل مهم للغاية في مسيرة أي لاعب سواء مع ناديه أو المنتخب، لقد اكتسبت خبرات عديدة مما حدث لي".

وبسؤاله عن الأزمة التي أنهت مشواره سريعا مع نادي سموحة، رد "حسام حسن مدرب كبير، ولا أريد الحديث في مشاكل، أو ربط اسمي بالأزمات، لا توجد أي مشاكل بيننا".

واستطرد "أقدم موسما مميزا مع جهاز فني جيد ولاعبين على أعلى مستوى، أداؤنا جيد وترتيب الإنتاج الحربي في الجدول مميز، وهدفنا المربع الذهبي".

وأوضح "لقد تعرضت لإصابة في بداية الموسم بالرباط الداخلي، لم تكن إصابة سهلة، لأنها تسببت في ابتعادي عن أول 7 مباريات، وفضل المدير الفني مختار مختار عدم التسرع في إشراكي لحين جاهزيتي بدنيا".

وأردف مهاجم الزمالك الأسبق "سجلت هدفين في سموحة ثم المصري، والأمور تسير معي بشكل جيد، لا توجد مشاكل أو ضغوط، كل الأجواء في نادي الإنتاج مهيئة للإبداع والتركيز في كرة القدم فقط".

واختتم تصريحاته "أجتهد وأقاتل قدر الإمكان، وبالتأكيد هناك الأفضل، وأدائي يتحسن من مباراة لأخرى، وأسير بشكل جيد مع انتظام مشاركاتي في المباريات، وأساعد فريقي على الفوز بتسجيل الأهداف وصناعتها، فالإنتاج يحتل حاليا المركز الخامس".

وكان باسم مرسي مهاجم مصر الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل أن يبتعد عن صفوف الفريق مع نهاية عام 2016.

وشارك باسم في 10 مباريات دولية وسجل 7 أهداف منها هاتريك ضد تشاد في تصفيات كأس إفريقيا 2017.

ولعب باسم ضد غانا في تصفيات مونديال 2018 آخر مباراة له مع الفراعنة.

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