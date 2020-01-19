أحمد مرتضى منصور: إذا فعل الزمالك مثل برشلونة لحدثت "مجازر"

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن ناديه يتعرض "لحرب بشكل أو بآخر".

وقال أحمد مرتضى: "الزمالك يُحارَب بشكل أو بآخر، وهذا واضح وليس له أي علاقة بكرة القدم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "رأينا برشلونة يُقيل مدربه في منتصف الموسم ولم يتحدث أي أحد".

وواصل "إذا فعل الزمالك مثل برشلونة وأقال مدربه في وسط الموسم، لوقعت مجازر".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد إن الزمالك يسير في الطريق الصحيح ومستوى الفريق يرتفع".

وأتم "أتمنى التوفيق لكل لاعبي الزمالك لاستمرار الصحوة".

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف المتصدر مازيمبي صاحب الـ 10 نقاط.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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