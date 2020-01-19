لاعب الفارس الأبيض السابق: صالح جمعة زملكاوي.. نصحته أن يترك الأهلي

قال صالح موسى لاعب المنيا والمدافع الأسبق للزمالك إن صالح جمعة لاعب الأهلي يحب ويشجع الزمالك، مشيرا إلى أنه نصحه بالرحيل عن القلعة الحمراء.

صالح جمعة النادي : الأهلي

وصرح موسى (33 عاما) عبر قناة تايم سبورتس "صالح زملكاوي، أتمنى أن يلعب في الزمالك".

وأضاف موسى الذي توج مع الزمالك بالدوري موسم 2014-2015 "صالح صديقي، يحب نادي الزمالك، نصحته أن يترك الأهلي، هذا أفضل له وللفريق".

وأتم "أعتقد أنه سيتألق إذا انتقل إلى الزمالك".

ولا يمر صالح بأفضل أوقاته حاليا مع الأهلي، غاب عن المران فغرمه النادي، ويبدو في طريقه لمغادرة القلعة الحمراء على الأقل معارا.

وقال صالح إنه عانى من أجل أخذ فرصة تحت قيادة المدرب السويسري ريني فايلر. (طالع حواره كاملا مع FilGoal.com)

وكشف الأهلي موافقته على إعارة صالح (26 عاما). (التفاصيل)

ويلعب صالح في الأهلي منذ يوليو 2015 وشارك مع الفريق في 50 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 8 أهداف وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

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