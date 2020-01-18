جوميز: أخطاء اللاعبين والأمطار سبب التعادل مع سموحة

أرجع الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي أسباب تعادل فريقه مع سموحة إلى أخطاء اللاعبين خلال المباراة.

وتعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال جوميز عقب المباراة: "اللاعبون يفتقدون الثقة والدليل على ذلك حالة الارتباط التي أصابتهم بعد هدف سموحة".

وأضاف "أيضا هناك عوامل أخرى أثرت على النتيجة والأداء أبرزها سقوط الأمطار بغزارة على أرض الملعب".

وأكمل "تنتظرنا مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد السكندري ولا نقبل بها أي تعثر لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "علينا استغلال تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية لعلاج الأخطاء التي ظهرت في الفريق".

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