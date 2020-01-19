مواعيد مباريات الأحد 19-1-2020 – الأهلي.. وليفربول ضد يونايتد وظهور سيتيين الأول

الظهور الأول لكيكي سيتيين مع برشلونة. الأهلي أمام المقاولون العرب وليفربول يواجه مانشستر يونايتد في أحد ناري.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الأحد، والموافق 19 يناير 2019، والقنوات الناقلة.

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المقاولون العرب يواجه الأهلي الساعة السابعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في إنجلترا بلقاء بيرنلي مع ليستر سيتي الساعة الرابعة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويختتم اليوم بقمة الجولة بين ليفربول ومانشستر يونايتد الساعة السادسة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، سيسجل كيكي سيتيين ظهوره الأول مع برشلونة في مواجهة غرناطة الساعة العاشرة مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3.

وقبل ذلك، يحل فالنسيا ضيفا على ريال مايوركا الساعة الواحدة ظهرا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي

ميلان سيبدأ اليوم في إيطاليا بمواجهة أودينيزي الساعة الواحدة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

وفي الرابعة مساء، يلعب إنتر مع ليتشي. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

في السابعة مساء يلعب روما مع جنوى عبر قناة بي إن سبورت 4، ثم يختتم اليوم بلقاء يوفنتوس مع بارما في العاشرة إلا ربع مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني

في ألمانيا ستلعب مباراتين أيضا. الأولى بين هيرتا برلين وبايرن ميونيخ الساعة الرابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 5، فيما يلعب بادربورن مع باير ليفركوزين الساعة السابعة مساء عبر قناة بي إن سبورت 5 أيضا.

المحترفون

عمرو وردة وعلي غزال سيلعبان مع لاريسا ضد آيك أثينا الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني، وفي ظهور غزال الأول بعد انضمامه للفريق.

أما محمد النني، فسيلعب مع بشيكتاش ضد سيفاس سبور الساعة السادسة مساء في الدوري التركي.

وأخيرا، يلتقي باريس سان جيرمان مع لوريان الساعة العاشرة إلا خمس دقائق في دور الـ32 من كأس فرنسا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 6.

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قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب