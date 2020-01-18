أهداف السبت الكروي - تعثر سيتي وأرسنال وسقوط تشيلسي.. وهاتريك تاريخي في ألمانيا

السبت، 18 يناير 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

السبت الكروي

تعثر مانشستر سيتي مجددا في الدوري الإنجليزي في سباقه مع ليفربول متصدر الترتيب، وتعادل على ملعبه مع كريستال بالاس 2-2 ضمن الجولة الـ23 من البريميرليج.

وفي الجولة ذاتها تعثر أيضا أرسنال وتعادل بهدف لكل فريق مع شيفيلد يونايتد.

أما تشيلسي تلقى هزيمة قاتلة أمام نيوكاسل يونايتد في اللحظات الأخيرة.

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وشهد يوم السبت الكروي في معظم ملاعب العالم الكثير من الأهداف واللقطات المثيرة، يستعرضها معكم FilGoal.com.

ومن إنجلترا إلى الدوري الألماني الذي شهدت حدث تاريخي من إيرلينج هولاند اللاعب النرويجي الشاب الذي دخل بديلا مع فريقه بروسيا دورتموند، ليسجل هاتريك في شباك أوجسبورج ويمنح الأصفر فوزا هاما.

وإليكم كل أهداف السبت الكروي.

ألافيس × ليفانتي

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إلغاء هدف لتوتنام ضد واتفورد

لاتسيو × سامبدوريا

ريال مدريد × إشبيلية

دورتموند × أوجسبورج

مانشستر سيتي × كريستال بالاس

برايتون × أستون فيلا

أرسنال × شيفيلد

وست هام × إيفرتون

ولفرهامبتون × ساوثامبتون

نورويتش × بورنموث

بريمن × فورتونا دوسلدورف

فرانكفورت × هوفنهايم

كولن × فولفسبورج

نيوكاسل × تشيلسي

أوساسونا × بلد الوليد

لايبزج × يونيون برلين

نيس × ريد ستار

سانت إيتيان × باريس

ليل × جونفرفيل

ساسولو × تورينو

نابولي × فيورنتينا

إيبار × أتليتكو مدريد

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