مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف يقترب من الانضمام للدراويش

السبت، 18 يناير 2020 - 23:21

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - تونس - بنما

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي اقتراب الدراويش من التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "فخر الدين بن يوسف ضمن 3 مرشحين للانضمام لـ الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com "3 أجانب من بينهم فخر الدين بن يوسف سيتم الاستقرار على أحدهم للانضمام لـ الفريق".

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وأوضح "فخر الدين بن يوسف هو الأقرب للانضمام لـ الإسماعيلي. هو أقرب اللاعبين في الوقت الحالي".

وأتم "القرار النهائي سيُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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