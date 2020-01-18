حازم إمام عن صالح جمعة: كان الامتداد الطبيعي لـ السعيد وانظروا ما يحدث الآن

تحدث حازم إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية السابق ومحلل قنوات أون سبورت عن الثنائي عبد الله السعيد وصالح جمعة.

وقال حازم إمام: "عبد الله السعيد دائما ما يلعب بشكل صحيح. يحافظ على صحته ويتدرب بشكل جيد جدا ولذلك يظهر دائما بشكل جيد في الملعب، على عكس صالح جمعة".

وأوضح خلال ظهوره عبر أون سبورت "من المفترض إن صالح جمعة هو الامتداد الطبيعي لـ عبد الله السعيد، والآن صالح يقترب من الرحيل عن الأهلي، والسعيد لا يزال يُقال عنه بأنه أفضل لاعب في مصر".

الأهلي قرر تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن. (طالع التفاصيل)

مصير صالح جمعة أصبح واضحا واقترب اللاعب بالفعل من الرحيل عن الأهلي في يناير، وفقا لـ عبد الحفيظ.

ولكن صاحب الـ 26 عاما انفجر في حديثه مع FilGoal.com ردا على كل ما يُقال عنه. (طالع الحوار بالكامل)

وعن احتمالية انضمام السعيد لـ الزمالك، قال حازم إمام: "عبد الله السعيد لاعب مفيد جدا لأي فريق، وإذا انضم لـ الزمالك سيكون مفيدا جدا جدا جدا لـ الزمالك".

وأردف "قد تكون تلك الإفادة ليست طويلة المدى، ولكن في العام الذي سيلعب خلاله مع الفريق سيكون مفيدا جدا".

واستمر "عبد الله لاعب رائع وصاحب خبرات كبيرة وشخصية قوية في الملعب. لاعب كبير أتمنى أن نجد أكثر من عبد الله السعيد في الكرة المصرية".

وجدد عبد الله السعيد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بعد أيام قليلة من وصوله لهدفه الشخصي رقم 100 في الدوري المصري.

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