هجوم "غادر" على استاد الهلال السوداني بـ 60 طلقة "كلاشنكوف"

تعرض ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني لهجوم "غادر" بالرصاص الحي في الساعات الأولى من يوم السبت.

ملعب الجوهرة الزرقاء يستضيف مباريات الهلال السوداني في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

شبكة (سوداني نت) المختصة بتغطية كل ما يحدث في السودان، كشفت وفقا لمصادرها الخاصة تعرض ملعب الهلال لهجوم "غادر" من شاب أطلق 60 طلقة في الهواء.

واقتحم بخيت يوسف أدم، وفقا لما ذكره التقرير السوداني، إطار ملعب الجوهرة حاملا بندقية (كلاشنكوف) ليطلق 60 طلقة في الهواء وداخل الملعب، حتى نجحت قوات الشرطة وأفراد من أمن الملعب في القبض على المتهم.

وقبضت الشرطة على المتهم وسَلمت سلاحه إلى قسم الصناعات بأم درمان.

ولم يدل المتهم "الذي ظهر مخمورا"، وفقا للتقرير السوداني، بأي إفادات حول ما فعله حتى الآن.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي في السودان في الأول من شهر فبراير في الجولة الأخير من مجموعات إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن الوصيف الأهلي، و3 نقاط عن المتصدر النجم الساحلي.

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