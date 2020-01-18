سيتي يُعكر عيد ميلاد جوارديولا بقتل نفسه أمام بالاس.. وشيفيلد يُعطل أرسنال

عكر مانشستر سيتي الإنجليزي احتفالية مدربه بيب جوارديولا بعيد ميلاده، بعدما فشل الفريق في الانتصار أمام كريستال بالاس.

مانشستر سيتي تعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

سيناريو مجنون شهد تأخر سيتي أولا ثم قلب الطاولة بفضل سيرخيو أجويرو، قبل أن يقتل فيرناندينيو كتيبة جوارديولا بهدف بالخطأ في مرماه.

سينك توسون تقدم أولا لـ بالاس في الدقيقة 38 برأسية من داخل منطقة الجزاء.

أجويرو قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدف التعادل في الدقيقة 82 من متابعة لعرضية متقنة من خيسوس داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 87 سجل أجويرو هدفا ولا أروع بضربة رأس ولكن فرحة جوارديولا لم تكتمل.

اختراق من زاها وعرضية داخل منطقة الجزاء يفشل فيرناندينيو في التعامل معها، ليحولها بالخطأ في شباكه.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 48 في المركز الثاني، بينما حصد بالاس نقطته الـ 30 في المركز التاسع.

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وفي لقاء آخر نجح شيفيلد يونايتد في إجبار أرسنال على نتيجة التعادل على ملعب الأخير.

أرسنال فشل في الحفاظ على تقدمه ليتعادل بهدف لكل فريق أمام شيفيلد.

البرازيلي الشاب جابريل مارتينيلي تقدم أولا لأرسنال قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد متابعة لعرضية ساكا.

لقطة المباراة كانت عندما سقط نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء، وتقنية الفيديو أكدت قرار الحكم.

How was this not a penalty! pic.twitter.com/edzNTJrtnU — WelBeast (@WelBeast) January 18, 2020

بعدها، وتحديدا في الدقيقة 83 تعادل شيفيلد من تسديدة جـون فـليك من داخل منطقة الجزاء.

تعادل أرسنال هو الثاني على التوالي للفريق بعد التعادل في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس.

وتجمد أرسنال عند المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بينما حقق شيفيلد نقطته الـ 33 في المركز السابع.

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