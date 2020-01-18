قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان وظهور جيرالدو واستبعاد أزارو ضد المقاولون

السبت، 18 يناير 2020 - 17:28

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - أفشة - وليد سليمان

عاد وليد سليمان جناح الأهلي للظهور من جديد في قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي قرر استبعاد وليد أزارو من قائمة المارد الأحمر بالكامل أمام المقاولون.

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وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي وليد سليمان وأيمن أشرف، إلى جانب استمرار ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو.

وغاب الوافد الجديد أليو بادجي عن قائمة الأهلي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم "كهربا".

الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة من هنا

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