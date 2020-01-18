رانييري بعد الهزيمة الخماسية: سألتهم اللاعبين أحياءً

السبت، 18 يناير 2020 - 23:19

كتب : زكي السعيد

كلاوديو رانييري

انتقد كلاوديو رانييري المدير الفني لـ سامبدوريا، أداء لاعبيه في مواجهة لاتسيو.

سامبدوريا سقط بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وكان رانييري قد صرح قبل المباراة أنه "سيلتهم لاعبيه أحياء لو لم يخوضوا المباراة بتركيز كامل".

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وعند سؤاله بعد الهزيمة عن رد فعله، أجاب: "سأخلطهم بكمية من الزيت والملح والفلفل، وسآكلهم أحياءً هذا المساء".

وأضاف: "لم يتوقف الأمر عند خسارتنا الكرة الأولى والثانية فحسب، بل خسرنا الكرة الثالثة والرابعة أيضا. اللاعبون كانوا خاملين بشكل لا يصدق، لم يصدروا أي رد فعل ولم يلعبوا كفريق. إنه أسوأ مستوى لنا منذ قدومي".

وواصل: "لاتسيو يستحق كل الإشادة، لقد استمتعوا ونحن لم نتواجد مطلقا".

وأتم: "من المفترض أن تكون وظيفتي أسهل الأسبوع المقبل، أنتظر أن يشعر اللاعبون بالمسؤولية وأن يبرهنوا أن هذا ليس سامبدوريا الحقيقي".

المدرب المخضرم صاحب الـ68 عاما يقود سامبدوريا منذ أكتوبر الماضي، ولم يفز معه سوى في 4 مباريات منذ 14 مباراة.

وأصبح لاتسيو خامس فريق إيطالي يحقق الفوز في أكثر من 10 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي بعد إنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

لاتسيو اكتسح على ملعب الأولمبيكو ضيفه سامبدوريا بخماسية مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الـ 20 (بداية الدور الثاني) من الدوري الإيطالي.

وعزز الإيطالي تشيرو إيموبيلي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل ثلاثة أهداف بمفرده في شباك البيانكوتشيلستي، إذ ابتعد عن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر بفارق 9 أهداف في صدارة الترتيب.

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