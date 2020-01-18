الفوز الـ 11 تواليا .. هاتريك إيموبيلي يحلق بنسر لاتسيو لاصطياد سامبدوريا بخماسية

السبت، 18 يناير 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أصبح لاتسيو خامس فريق إيطالي يحقق الفوز في أكثر من 10 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي بعد إنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

لاتسيو اكتسح على ملعب الأولمبيكو ضيفه سامبدوريا بخماسية مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الـ 20 (بداية الدور الثاني) من الدوري الإيطالي.

وعزز الإيطالي تشيرو إيموبيلي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل ثلاثة أهداف بمفرده في شباك البيانكوتشيلستي، إذ ابتعد عن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر بفارق 9 أهداف في صدارة الترتيب.

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الإكوادوري فيليبي كايسيدو تقدم بهدف مبكر في الدقيقة السابعة للنسور، وبعد 10 دقائق من الهدف الأول أضاف إيموبيلي الثاني من علامة الجزاء.

مرت 20 دقيقة من بداية اللقاء، وسجل إيموبيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني سجل الأنجولي باستوس الهدف الرابع للنسور في الدقيقة 54 بعد 5 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

وفي الدقيقة 65 سجل إيموبيلي الهاتريك الخاص به من علامة الجزاء للمرة الثانية والخامس لفريقه.

هدف وصل به رصيد تشيرو إلى 23 هدفا في 19 مباراة ويتصدر به ترتيب هدافي الحذاء الذهبي لموسم 2019-2020.

وبعد خمس دقائق قلص كارول لينتي النتيجة بهدف حفظ ماء الوجه لصالح سامبدوريا.

وفي الدقيقة 74 حصل المدافع الألماني جوليان شابوت على بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة كايسيدو أثناء انفراده بالمرمى.

فوز رفع رصيد لاتسيو إلى 45 نقطة من 19 مباراة إذ يمتلك مباراة مؤجلة، إذ يأتي خلف يوفنتوس بفارق 3 نقاط والذي يواجه بارما غدا.

بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في المركز الـ 16 في ترتيب الدوري الإيطالي.

لاتسيو منذ التعادل مع أتالانتا بنتيجة 3-3 في الجولة، فاز على كل من فيورنتينا وتورينو وميلان وليتشي وساسولو وأودينيزي ويوفنتوس وكالياري وبريشيا ونابولي والآن سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

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