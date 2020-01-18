تقرير تركي: النني لا يحصل على راتبه من بيشكتاش

السبت، 18 يناير 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

حذر محمد النني وزميله الإسباني فيكتور رويز نادي بيشكتاش التركي بسبب عدم صرف مستحقاتهما وفقا لما قالته صحيفة فانتيك.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وذكرت الصحيفة التركية قالت في تقريرها أن الثنائي لم يحصل على راتبه منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتابعت أنه إذا استمر هذا الوضع فقد تتاح للاعبين فرصة إنهاء عقودهما.

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وكان التركي ميسوت أوزيل قد قال سابقا في حوار لـ بي إن سبورتس: "النني مثل أخي الصغير وأحبه بشدة. أتمنى حصوله على فرصة جديدة مع أرسنال".

وربطت بعض التقارير الصحيفة اسم محترفنا المصري محمد النني بالانتقال إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، قبل أن يؤكد النادي التركي استمرار اللاعب بشكل طبيعي في صفوفه.

وانضم النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي المصري صاحب الـ 27 شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع بيشكتاش، وصنع مرة.

ويحتل بيشكتاش المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن الصدارة بـ 7 نقاط.

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