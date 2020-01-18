مصدر في المقاصة لـ في الجول: حفني يقترب من الانتقال لـ الجيش إذا لم يُفتح الاستبدال

السبت، 18 يناير 2020 - 18:42

كتب : حامد وجدي

أيمن حفني

كشف مصدر مسؤول داخل نادي مصر للمقاصة اقتراب انتقال أيمن حفني إلى طلائع الجيش في حالة عدم فتح الاستبدال في الدوري المصري.

أيمن حفني انضم للمقاصة قادما من الزمالك خلال الصيف الماضي، إلا أنه لم يُقيد في قائمة الفريق الفيومي بسبب خطأ إداري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "في حالة تقرر فتح الاستبدال، سيتم قيد أيمن حفني في قائمة المقاصة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن إذا لم يتم فتح القيد فأن اللاعب سيرحل عن صفوف المقاصة".

وتابع "حفني تلقى أكثر من عرض من فرق الدوري ولكن أبرز تلك العروض كان من طلائع الجيش".

وأتم" بنسبة كبيرة سينضم حفني لطلائع الجيش إذا لم يُفتح الاستبدال".

صاحب الـ33 عاما شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

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في الدوري طلائع الجيش مصر للمقاصة أيمن حفني

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