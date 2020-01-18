بيراميدز يحتفل بـ عبد الله السعيد بعد دخوله نادي الـ 100

السبت، 18 يناير 2020 - 17:40

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - بيراميدز - احتفال نادي الـ 100

احتفل نادي بيراميدز بوصول قائد الفريق عبد الله السعيد إلى الهدف رقم ١٠٠ في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز.

بيراميدز تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

هدف بيراميدز في مرمى الاتحاد جاء من عرضية عبد الله السعيد وتدخل بين جون أنتوي وعماد السيد حارس الاتحاد، إلا أنه في النهاية اُحتسب الهدف لصالح السعيد.

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ووصل السعيد لهدفه الـ 100 في الدوري المصري كتاسع لاعب يدخل نادي المئة.

وحرص الجهاز الفني لـ بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي إلى جانب كل لاعبي الفريق على تهنئة السعيد والاحتفال معه.

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