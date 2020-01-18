في الـ+90.. نيوكاسل يقتل تشيلسي

الكل ينتظر لعب الكرة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي، لكن لاعبو نيوكاسل كان لهم رأيا آخر أمام تشيلسي.

في الدقيقة +94 وأثناء التعادل السلبي بين نيوكاسل وتشيلسي، سجل إيزاك هايدين هدفا بضربة رأسية قتل به البلوز ومدربهم فرانك لامبارد، ومنح فريقه فوزا مثيرا في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

ووصل نيوكاسل للنقطة 29 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 39 في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس والذي سيلعب ضد ليفربول المتصدر.

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الجانبين مع سيطرة لتشيلسي ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل.

وكاد نيوكاسل أن يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأسية رائعة من جويلينتون اردت من العارضة في الدقيقة 22.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت الأمور كما كانت في الشوط الأول وسيطر تشيلسي على اللعب بشكل أكبر ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وظل انتظار نيوكاسل لما بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة وسجل هدف الفوز بضربة رأسية رائعة بعد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 94.

ليخرج نيوكاسل فائزا من المباراة بطريقة مثيرة.

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