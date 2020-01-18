مورينيو: افتقدنا المهاجم الهداف أمام واتفورد

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه افتقد المهاجم الهداف في مواجهة واتفورد التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عقب المباراة: "فريقنا افتقد الثنائي موسى سيسوكو وهاري كين خلال هذه المواجهة لأن الأول يملك القوة في وسط الملعب والثاني يحافظ على الكرة في الهجوم".

وأضاف "إنها مباراة من النوع الذي تحتاج فيه المهاجم الذي يشم رائحة الأهداف".

وتابع "أعتقد أننا لعبنا اليوم بشكل جيد ولعبنا بشكل جيد في بداية ووسط ونهاية المباراة، وليس من السهل القدوم إلى هنا واللعب بسهولة".

وأكمل "سيطرنا على الكرة في معظم أوقات المباراة وتعاملنا جيدا مع واتفورد وبالنظر إلى عدم وجود مهاجم رقم 9 في فريقنا فإننا لعبنا بشكل جيد".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الجارية رد قائلا: "سنرى الأفضل للنادي في الوقت الحالي وإذا كان أمامنا فرصة للتعاقد مع مهاجم سنفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "هذه ليست آخر مباراة في تاريخ توتنام علينا أن نتحلى بالهدوء ونكون مخلصين للنادي".

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