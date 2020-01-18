تريزيجيه يشارك في تعادل أستون فيلا مع برايتون.. وريمونتادا من ولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" في تعادل أستون فيلا ضد برايتون بهدف لكل فريق في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل برايتون إلى النقطة 25 في المركز الـ14.

بينما لم يشارك المحترف المصري أحمد المحمدي مع أستون فيلا في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

تقدم برايتون في الدقيقة 39 بهدف سجله لياندرو تروسارد، وتعادل أستون فيلا بهدف سجله القائد جاك جريليش بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى في الدقيقة 75.

وبدأ تريزيجيه المباراة أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 67 ويشارك بدلا منه إنديانا فاسيليف.

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ريمونتادا ولفرهامبتون

في مباراة أخرى عاد ولفرهامبتون من التأخر بهدفين للفوز بثلاثية على مضيفه ساوثامبتون.

تقدم ساوثامبتون بثنائية سجلها جان بيدناريك وشين لونج في الدقيقتين 15 و35.

قبل أن ينتفض أبناء المدرب نونو سبريتو سانتو ويسجلون ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

الهدف الأول لولفرهامبتون سجله بيدرو نيتو في الدقيقة 53.

ثم سجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65، والثالث في الدقيقة 76.

ووصل ولفرهامبتون بعد الفوز إلى النقطة 34 في المركز السادس، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 28 في المركز الـ12.

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نورويتش سيتي × بورنموث

واستغل نورويتش سيتي النقص العددي لفريق بورنموث وفاز عليه بهدف دون رد.

وتعرض ستيف كوك مدافع بورنموث للطرد في الدقيقة 31 بعدما منع الكرة من دخول المرمى بيده.

ليحصل نورويتش على ركلة جزاء سددها تيمو بوكي بنجاح في المرمى.

وارتفع رصيد نورويتش من النقاط إلى 17 ويظل في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 20 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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وست هام يونايتد × إيفرتون

ونجح إيفرتون في التعادل خارج ملعبه مع وست هام بهدف لكل فريق.

تقدم وست هام في الدقيقة 40 بضربة رأسية من عيسى ديوب، ثم تعادل إيفرتون في الدقيقة 44 بضربة رأسية أخرى للمهاجم دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 44.

وبعد التعادل أصبح رصيد وست هام 23 نقطة في المركز الـ16، ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ11.

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