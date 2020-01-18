عودة للانتصارات بعد غياب.. الإنتاج يهزم الحرس ويرتقي للمركز الخامس

ارتقى نادي الإنتاج الحربي للمركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على حرس الحدود.

وفاز الإنتاج الحربي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

سجل موسى دياوارا هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

تمريرة رائعة بالصدر من محمد عادل، إلى دياوارا والذي سددها بيسراه في سقف شبكة أحمد السعدني، مسجلا هدف الإنتاج الحربي.

فوز الإنتاج الحربي هو الأول للفريق بعد أربع تعادلات متتالية في بطولة الدوري، فيما هي الخسارة الرابعة لحرس الحدود هذا الموسم.

فوز الإنتاج الحربي رفع رصيده للنقطة الـ21 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ18 في المركز الثامن.

اقرأ ايضا:

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

بيراميدز يحتفل بـ عبد الله السعيد

موقف أيمن حفني مع المقاصة

أزمة للنني مع فريقه في تركيا