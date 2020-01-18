عودة للانتصارات بعد غياب.. الإنتاج يهزم الحرس ويرتقي للمركز الخامس

السبت، 18 يناير 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

ارتقى نادي الإنتاج الحربي للمركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على حرس الحدود.

وفاز الإنتاج الحربي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

سجل موسى دياوارا هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – بلدية المحلة ينتدب مهاجم الإنتاج السابق رئيس الإنتاج: مواجهة الأهلي مبكرا أثرت علينا.. ونفاضل بين صفقتين نشوة سموحة لم تشفع لهم.. دجلة يعود للتعثر في الدوري بالتعادل مع الإنتاج رسميا – أحمد علي من الجونة لـ الإنتاج الحربي

تمريرة رائعة بالصدر من محمد عادل، إلى دياوارا والذي سددها بيسراه في سقف شبكة أحمد السعدني، مسجلا هدف الإنتاج الحربي.

فوز الإنتاج الحربي هو الأول للفريق بعد أربع تعادلات متتالية في بطولة الدوري، فيما هي الخسارة الرابعة لحرس الحدود هذا الموسم.

فوز الإنتاج الحربي رفع رصيده للنقطة الـ21 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ18 في المركز الثامن.

اقرأ ايضا:

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

بيراميدز يحتفل بـ عبد الله السعيد

موقف أيمن حفني مع المقاصة

أزمة للنني مع فريقه في تركيا

في الدوري الإنتاج الحربي حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: أهدرنا الانتصار بسهولة دقيقة | الدوري المصري
لوبيتيجي عن الهدف الملغي أمام مدريد: لا أعلم إذا كانت كلمة عار مناسبة أم لا 20 دقيقة | أوروبا
حوار - صلاح: مانشستر يونايتد يلعب أمامي بشكل مختلف.. وهكذا أشوّش المدافعين 25 دقيقة | المحترفون
في ظهور صدقي الأول.. سموحة يتعادل مع الإسماعيلي 39 دقيقة | الدوري المصري
في الـ+90.. نيوكاسل يقتل تشيلسي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير دورتموند عن مستقبل لاعبه: أتواصل مع ترامب أكثر من مسؤولي فرانكفورت ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك