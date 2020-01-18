تقرير: أندية إيران تهدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا

السبت، 18 يناير 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

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أعلنت الأندية الأربعة الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا، أنها ستتخذ موقفا قويا ضد الاتحاد الآسيوي بعد قرار منع أندية إيران من استضافة المباريات في المسابقة.

وأرسل الاتحاد الآسيوي برسالة إلى نظيره الإيراني طلب عدم استضافتهم لمباريات دوري أبطال آسيا لأسباب أمنية.

ووفقا لموقع "طهران تايمز" الإيراني عُقد اجتماع استثنائي لمناقشة الوضع، واتفق مدراء الأندية الأربعة الإيرانية في دوري أبطال آسيا القادمة أنهم سينسحبون من البطولة إذا أصر الاتحاد الآسيوي على قراره.

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وسبق أن صرح محمد حسن أنساريفارد المدير التنفيذي لبرسبوليس لوكالة أنباء مهر بأن النادي لن يشارك "بالتأكيد" في موسم دوري أبطال آسيا الجديد إذا أصر الاتحاد الآسيوي على قراره

وقال حيدر باهارفاند القائم بأعمال رئيس الاتحاد الإيراني "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد الآسيوي، نعترف فيه أننا سننسحب من المنافسة إذا كانوا يريدون منع بلدنا من استضافة المباريات".

وتابع "الأندية الإيرانية الأربعة ستقف ضد القرار غير العادل للاتحاد الآسيوي وسيدعم الاتحاد أيا كانت القرارات التي يتخذونها."

وأضاف "غالبية الشعب الإيراني غير راض عن قرار الاتحاد الآسيوي وهو إهانة لأمتنا، استضافة المسابقة هي حقنا وسندافع بقوة عنه".

وأتم "لا يوجد سبب لخوض المباريات على أرض محايدة".

وتشارك أندية استقلال طهران وشهر خودرو في البطولة بدءا من الدور التمهيدي الثاني التي تقام مبارياتها 22 يناير المقبل.

ويبدأ ناديا بيرسبوليس وسباهان أصفهان مشوارهما بدءا من دور المجموعات لنسخة 2020.

الجدير بالذكر أن الأندية الإيرانية لم تحقق أي لقب لدوري أبطال آسيا، إذ اكتفت أنديتها بالوصافة في 3 نسخ، آخرها بيرسبوليس في نسخة 2018.

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