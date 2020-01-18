مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد اقترب من لاعب بيراميدز السابق

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اقترابه من التعاقد مع المدافع السوري عمر الميداني.

عمر الميداني النادي : نادي الكويت الاتحاد السكندري

وقال مصيلحي لـFilGoal.com:"نفاوض نادي الكويت للحصول على اللاعب".

وأضاف "اقتربنا كثيرا من حسم الصفقة".

ولعب الميداني (25 عاما) في بيراميدز الموسم الماضي قبل أن ينتقل لنادي الكويت الكويتي.

video:1

وكان الميداني، اللاعب الأساسي في منتخب سوريا، ضمن اللاعبين الذين يعتمد عليهم رامون دياز المدرب الأسبق لبيراميدز.

وارتدى الميداني قمصان الوحدة السوري والميناء العراقي وحتا الإماراتي.

وتعاقد الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية مع اللاعب الليبي أنيس محمد سلتو قادما من النجم الساحلي التونسي.

وأعار إيمانويل باناهيني الغاني إلى فريق الكوكب السعودي ورحل عنه الليبي أحمد هويدي.

ويحتل زعيم الثغر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 22 نقطة ويلعب يوم الإثنين ضد مضيفه نادي طلائع الجيش في الجولة 14.

طالع أيضا

جوارديولا.. المفكر الذي لا يهجر فلسفته أبدا

جوارديولا والهروب من لعنة عيد الميلاد

عبد الشافي يتعافى ويشارك في مران الزمالك

جوارديولا يؤكد استمراره مع سيتي

حسام عاشور ينتقد من يتحدثون عن اعتزاله

الزمالك: لن نقف في وجه مصطفى محمد