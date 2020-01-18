مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد اقترب من لاعب بيراميدز السابق

السبت، 18 يناير 2020 - 14:12

كتب : هاني العوضي

الميداني

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اقترابه من التعاقد مع المدافع السوري عمر الميداني.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com:"نفاوض نادي الكويت للحصول على اللاعب".

وأضاف "اقتربنا كثيرا من حسم الصفقة".

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ولعب الميداني (25 عاما) في بيراميدز الموسم الماضي قبل أن ينتقل لنادي الكويت الكويتي.

وكان الميداني، اللاعب الأساسي في منتخب سوريا، ضمن اللاعبين الذين يعتمد عليهم رامون دياز المدرب الأسبق لبيراميدز.

وارتدى الميداني قمصان الوحدة السوري والميناء العراقي وحتا الإماراتي.

وتعاقد الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية مع اللاعب الليبي أنيس محمد سلتو قادما من النجم الساحلي التونسي.

وأعار إيمانويل باناهيني الغاني إلى فريق الكوكب السعودي ورحل عنه الليبي أحمد هويدي.

ويحتل زعيم الثغر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 22 نقطة ويلعب يوم الإثنين ضد مضيفه نادي طلائع الجيش في الجولة 14.

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