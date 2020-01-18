قبل مواجهة الأهلي.. رسميا - النجم الساحلي يدعم هجومه بلاعب جزائري

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم قادما من نصر حسين داي.

ووقّع زردوم (21 عاما) على عقد يمتد لـ 3 مواسم ونصف مع النادي التونسي.

ومن المنتظَر أن يقيد زردوم في القائمة الإفريقية للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي يوم 26 يناير المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويعد زردوم أحد أبرز المواهب التي ظهرت مؤخرا في الدوري الجزائري، إذ سجل 5 أهداف في 11 مباراة مع نصر حسين داي.

النجم الساحلي بات يمتلك 4 مهاجمين، هم: الإيفواري سليماني كوليبالي، والجزائري كريم لعريبي، والتونسي حازم حاج حسن، والوافد الجديد رضوان زردوم.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن خلفهما يأتي الهلال الثالث صاحب الـ 6 نقاط.

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