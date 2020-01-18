رسميا – الترجي يواصل دعم هجومه قبل مواجهة الزمالك

السبت، 18 يناير 2020 - 18:19

كتب : محمد عبد العظيم

عبد الرحمن مزيان لاعب الترجي الجديد

واصل نادي الترجي دعم صفوفه قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بصفقة هجومية جديدة.

أعلن الترجي التونسي لاتفاق نهائي مع العين الإماراتي بشأن التعاقد مع الجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان خلال فترة الانتقالات الحالية، ليعوض رحيل أنيس البدري الذي انتقل منذ أيام لنادي اتحاد جدة السعودي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن، لكن حسب بعض التقارير، فإن مزيان سيوقع عقد مدته 4 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار.

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ومن المتوقع أن يصل اللاعب خلال الساعات المقبلة لتونس من أجل الخضوع للكشف الطبي، وتوقيع العقود.

مزيان صاحب الـ 25 عام انضم للعين الإماراتي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع اتحاد العاصمة، لكنه لم يشارك سوى في 5 مباريات مع العين خلال الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدف.

وكان الترجي قد أعلن تعاقده أمس مع المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة قادما من صفوف فريق مستقبل سليمان لمدة 4 مواسم ونصف.

ويستعد الترجي لمباراة الرجاء المغربي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إذ يتصدر الفريق مجموعته برصيد 10 نقاط.

وسيلتقي الترجي مع الزمالك يوم 14 فبراير المقبل في السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

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